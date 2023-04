Les Jeux Universitaires 2023 lancés à Ngaoundéré pour promouvoir la paix et le développement durable

La cérémonie d'ouverture a eu lieu sur le campus universitaire de Dang, situé à 7 km de la ville de Ngaoundéré dans la région de l'Adamaoua, en présence du Professeur Jacques FAME NDONGO, Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur, Chancelier des Ordres Académiques, des représentants des différentes universités de Ngaoundéré, ainsi que des autorités administratives, traditionnelles, religieuses et du Recteur de l'Université de Ngaoundéré, le Professeur UPHIE CHINJE MELO.



Plus de 22 universités et instituts parapublics participent à la compétition sportive, qui se déroule du 29 avril au 6 mai 2023, dans différents domaines sportifs. Cette édition marque le retour des compétiteurs sur les aires de jeux et du public dans les gradins après la crise sanitaire de la Covid-19.



L'Université de Ngaoundéré est le cadre de cette compétition, où plus de 1000 étudiants volontaires accompagnent l'événement pour une durée de dix jours, permettant ainsi aux 7000 athlètes de prendre part à la compétition dans différents domaines sportifs.