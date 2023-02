Les chefs d'Etat du G5 Sahel se réunissent pour le 6e sommet extraordinaire à N'Djamena

Le sommet a pour objectif de renforcer la coopération entre les pays membres du G5 Sahel, qui sont le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Cette région est confrontée à de nombreux défis, tels que la menace terroriste, les conflits armés, la pauvreté, les changements climatiques et la migration irrégulière.



La lutte contre le terrorisme sera au centre des discussions, ainsi que la sécurité et la stabilité dans la région. Les dirigeants du G5 Sahel discuteront également des moyens de renforcer l'intégration régionale, de promouvoir le développement économique et social, ainsi que de faire face aux défis environnementaux et climatiques.