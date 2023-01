Les soldats ivoiriens libérés par le Mali ont fait escale à Lomé

Les soldats ivoiriens, libérés par le Mali après la mesure de grâce présidentielle qui leur a été accordée la veille, sont arrivés le 7 janvier 2023 à Lomé où ils ont été reçus par le président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé.



L’escale togolaise a permis à la délégation d'exprimer la gratitude des militaires et de la Côte d’Ivoire tout entière au chef de l'État pour son implication dans la gestion de cette crise et pour son leadership.



Le Président Faure Gnassingbé s’est réjoui de cet heureux dénouement et a réitéré son engagement à continuer d’œuvrer en faveur de la paix entre les États et de la cohésion entre les peuples.