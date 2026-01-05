Liberté de la presse : Le DP de Nouvelles.TD auditionné puis relâché après une plainte pour « diffamation »

C’est une audition de deux heures qui s’est déroulée sous haute surveillance associative. Le journaliste Moussa Nguebmbaye s’est présenté devant les enquêteurs assisté par un collectif d’avocats de l’AMET (Association des Médias en Ligne du Tchad), et soutenu par la présence du président de l’UJT (Union des Journalistes Tchadiens), Abass Mahmoud Tahir, ainsi que du vice-président de l’AMET, Djimet Wiché.



L'origine de cette convocation réside dans un article publié par Nouvelles.TD. Dans ses colonnes, Moussa Nguebmbaye avait dénoncé des pratiques d'amendes arbitraires imposées aux citoyens au niveau du CSP 17. Le commissaire de ladite unité, se sentant visé, a riposté en déposant une plainte pour « diffamation ».



À la sortie de l'audition, le collectif d'avocats a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de la procédure. Me Francis Lokouldé, porte-parole du collectif, a précisé les contours du dossier :



« L’audition s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les faits reprochés relèvent de la dénonciation qu’il a faite à travers sa plume pour dénoncer les souffrances des citoyens. L'enquête suit son cours et nous restons à la disposition de la police pour la suite du dénouement. »















Si Moussa Nguebmbaye a pu rentrer libre chez lui, l'affaire n'est pas classée. Le commissaire du CSP 17 a également été entendu. Ce dossier est suivi de très près par les organisations de défense des journalistes au Tchad, qui y voient un test pour la liberté d'informer, notamment lorsqu'il s'agit de pointer du doigt des dysfonctionnements au sein des forces de l'ordre.



Pour l'heure, le monde de la presse reste vigilant, attendant la conclusion de l'enquête préliminaire.

