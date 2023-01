Littérature : Attom Abdoulaye présente son recueil de poèmes aux étudiants

L'ancien étudiant de l'université, historien de formation et amoureux des belles lettres, Attom Abdoulaye Soumaine, a présenté son recueil de poèmes intitulé "LES FEMMES SONT NOS ÂMES" lors d'une cérémonie de dédicace. Ce recueil aborde les ressentis de la femme, son rôle dans la société, ainsi que les violences qui lui sont faites. La dédicace a eu lieu suite à l'assassinat d'une femme violée, selon le Dr Naindouba Vincent.



Attom souhaite que sa société évolue en matière de respect des droits humains, en particulier celui des femmes. Il est considéré comme un sorcier des lettres pour sa capacité à refléter les problèmes actuels de la société à travers ses écrits. Il milite pour les droits des femmes en tant que félibre et encourage leur respect dans nos sociétés.



Son recueil "Les Femmes Sont Nos Âmes" a été très apprécié par le public présent, qui a fait preuve d'un grand intérêt pour ses écrits simples et limpides. Attom est également l'auteur de deux autres recueils de poèmes, "LA PLUME LIBRE D'UN FÉLIBRE" et "LE VACARME DE MON CARME".