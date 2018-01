Lomé accueille les championnats juniors 2018 ITF/CAF de l’Afrique de l’ouest et centrale des juniors

Lomé, le 08 janvier 2018- Avec le soutien du Fonds de développement du Grand Chelem (GSDF), la Fédération Internationale de Tennis (ITF) et la Confédération Africaine de Tennis (CAT) organisent à Lomé l’édition 2018 des championnats ITF/CAF de l’Afrique de l’Ouest et Centrale des jeunes (juniors) individuels et par équipes respectivement du 8 au 11 janvier et du 12 au 16 janvier à Lomé.



Le président de la Fédération Togolaise de Tennis (FTT), Romain Tagba a expliqué l’enjeu que de cette compétition. « Les joueurs juniors d’autres nationalités désireux d’améliorer leur classement mondial y prendront également part », a indiqué le président de la FTT.



Romain Tagba a dévoilé le chronogramme de ces championnats. « L’ouverture du circuit est prévue pour ce lundi 8 janvier et les finales se joueront le 11 janvier pour le tournoi individuel et le 16 janvier pour le tournoi par équipes suivies de remise des médailles », a-t-il précisé.



Notons que les pays participants sont le Bénin, le Cameroun, le Cap Vert, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Gambie, le Ghana, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, la République Centrafricaine, la RD Congo, le Sénégal et évidemment le Togo.