Mahamat Deby félicite Bola Ahmed pour sa victoire à la présidentielle au Nigeria

Le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby, a félicité Bola Ahmed Tinubu pour sa victoire aux élections présidentielles nigérianes, déclarée dans la paix par le peuple nigérian. Il a souligné que cette victoire était une leçon de démocratie pour tout le continent africain.



Le président Deby a également réaffirmé son enthousiasme à travailler avec le nouveau président nigérian pour renforcer les liens séculaires entre les deux pays et les relations bilatérales qui couvrent un large éventail de domaines vitaux et stratégiques.



La victoire de Bola Ahmed Tinubu, ancien gouverneur de Lagos et chef du parti All Progressives Congress (APC), a été saluée par de nombreux dirigeants africains et internationaux. Cette victoire, qui est le résultat d'une élection libre et équitable, témoigne de la maturité politique de la démocratie nigériane.



Mahamat Idriss Deby a souligné que le Tchad et le Nigeria étaient deux pays frères qui partagent une longue histoire de coopération et de soutien mutuel.