Mali : « Des combats intenses » entre l’armée et les terroristes à Bamba

« Ce dimanche 1er octobre 2023, à 06 h 00, des combats intenses entre les FAMa (Forces armées maliennes, Ndlr) et les terroristes dans la localité de Bamba », a annoncé l’armée malienne sur Twitter ajoutant que des détails vont suivre.



Le journaliste d’investigation, Serges Daniel a relevé dans un tweet dimanche que les affrontements en cours sont « entre l'armée malienne et les ex- rebelles désormais regroupés au sein du CSP-PSD ». Ces « violents combats se déroulent dans la localité de Bamba déjà théâtre d'affrontements il y a quelques semaines », a-t-il souligné.