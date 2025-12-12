Mali : Inauguration des Places « Mali Cεbaw » et « Mali Kεlεmasaw » à Koulouba

Un Acte de Mémoire et de Justice

Le Ministre Mamou Daffé a rappelé que l'inauguration de la Place de Mali Cεbaw constitue un acte de mémoire, de justice et de souveraineté.







Il a souligné que ce geste réhabilite les grandes figures nationales reléguées dans l’oubli par le passé colonial, et offre à la jeunesse de nouveaux repères de dignité et de fierté. Le Ministre a cité les paroles de Banzoumana Sissoko : « Maliba kera an ta ye » (le Grand Mali est devenu nôtre), résumant l'esprit de cette rupture historique.

