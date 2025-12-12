Mali : Inauguration des Places « Mali Cεbaw » et « Mali Kεlεmasaw » à Koulouba

Les Nouvelles Dénominations
Les deux places ont reçu des noms emblématiques de l’histoire et de l’identité malienne, rompant avec leur passé colonial :
-
Place de « Mali Cεbaw » : Signifiant les « Grands Hommes du Mali », elle remplace l’ancienne Place des Explorateurs.
-
Place « Mali Kεlεmasaw » : Signifiant les « Chefs de guerre », elle succède à l’ancienne Place des Gouverneurs du Soudan français.
Une Cérémonie sous le Signe de la Souveraineté
La cérémonie était présidée par Son Excellence le Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’État. Étaient également présents le Premier Ministre malien, le Général de division Abdoulaye Maïga, le Premier Ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, l’ambassadeur du Burkina Faso, ainsi que le Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mamou Daffé.
Un Acte de Mémoire et de Justice
Le Ministre Mamou Daffé a rappelé que l'inauguration de la Place de Mali Cεbaw constitue un acte de mémoire, de justice et de souveraineté.
Il a souligné que ce geste réhabilite les grandes figures nationales reléguées dans l’oubli par le passé colonial, et offre à la jeunesse de nouveaux repères de dignité et de fierté. Le Ministre a cité les paroles de Banzoumana Sissoko : « Maliba kera an ta ye » (le Grand Mali est devenu nôtre), résumant l'esprit de cette rupture historique.