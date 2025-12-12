Alwihda Info
AFRIQUE

Mali : Inauguration des Places « Mali Cεbaw » et « Mali Kεlεmasaw » à Koulouba


Alwihda Info | Par - 12 Décembre 2025


Une cérémonie solennelle s'est déroulée au Palais de Koulouba, le jeudi 11 décembre 2025, marquant l'inauguration de deux places publiques rebaptisées, un geste fort de la Transition malienne en faveur du retour à l’identité nationale.


Mali : Inauguration des Places « Mali Cεbaw » et « Mali Kεlεmasaw » à Koulouba


 

Les Nouvelles Dénominations

 

Les deux places ont reçu des noms emblématiques de l’histoire et de l’identité malienne, rompant avec leur passé colonial :

  • Place de « Mali Cεbaw » : Signifiant les « Grands Hommes du Mali », elle remplace l’ancienne Place des Explorateurs.
     

  • Place « Mali Kεlεmasaw » : Signifiant les « Chefs de guerre », elle succède à l’ancienne Place des Gouverneurs du Soudan français.




Une Cérémonie sous le Signe de la Souveraineté

 

La cérémonie était présidée par Son Excellence le Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’État. Étaient également présents le Premier Ministre malien, le Général de division Abdoulaye Maïga, le Premier Ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, l’ambassadeur du Burkina Faso, ainsi que le Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mamou Daffé.


Mali : Inauguration des Places « Mali Cεbaw » et « Mali Kεlεmasaw » à Koulouba



 

Un Acte de Mémoire et de Justice

 

Le Ministre Mamou Daffé a rappelé que l'inauguration de la Place de Mali Cεbaw constitue un acte de mémoire, de justice et de souveraineté.

 

Il a souligné que ce geste réhabilite les grandes figures nationales reléguées dans l’oubli par le passé colonial, et offre à la jeunesse de nouveaux repères de dignité et de fierté. Le Ministre a cité les paroles de Banzoumana Sissoko : « Maliba kera an ta ye » (le Grand Mali est devenu nôtre), résumant l'esprit de cette rupture historique.

