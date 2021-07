Mali : "Je vais très bien et aucun élément n'a été blessé" (Assimi Goïta)

Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a assuré mardi qu'il se porte bien, peu après une tentative d'agression armée contre sa personne à la sortie de la grande mosquée de Bamako.



"Tout va bien. Il n'y a pas de souci. Ça en fait partie quand on est leader, il y a toujours des mécontents, des gens qui à tout moment peuvent vouloir tenter des choses pour déstabiliser, tenter des actions isolées", a réagi le colonel Assimi Goïta à la télévision malienne ORTM.



"C'est une action isolée. Je rassure que je vais très bien et aucun élément n'a été blessé", a ajouté le président de la transition qui appelle la cohésion au peuple malien et aux partenaires qui aident le Mali.



Le premier ministre Choguel Kokalla Maiga était à côté du président de la transition lorsque l'agression s'est produite. "L'Imam s'est retiré. Naturellement, il y a eu un moment d'inattention parce que les fidèles ont commencé à se retirer lorsqu'un homme a surgi avec un couteau, manifestement malintentionné. Le président de la transition est un officier des forces spéciales. Cet instinct a servi à empêcher l'agresseur d'atteindre son objectif contre le président".



L'agresseur a été maitrisé rapidement par les forces de sécurité. Il est entre les mains des enquêteurs, précise le premier ministre.