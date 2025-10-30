Mali : Un important convoi de camions-citernes arrive à Bamako pour améliorer l'approvisionnement en carburant





Ces camions-citernes ont été réceptionnés par le B ureau des P roduits P étroliers de la D ouane pour les formalités administratives. En cette période exceptionnelle, ce b ureau, sur décision du G ouvernement, est ouvert 24h/24 pour prendre en charge rapidement ces camions-citernes avant le processus de dispatching (répartition).





Un schéma stratégique est mis en place par le G ouvernement et ses partenaires nationaux en vue d’assurer une meilleure distribution du carburant dans les stations-service.





Le dispositif vise à assurer le retour progressif à la normale. La priorité est accordée aux véhicules de transport en commun pour favoriser la mobilité de masse, et aux véhicules de secours pour des raisons humanitaires.





Une attention particulière est accordée aussi à certaines régions, notamment Ségou , Mopti et Koutiala. Elles seront approvisionnées dans les meilleurs délais, sur instructions du Premier Ministre lors de la dernière réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes.





Face à la situation, le Gouvernement salue la résilience des populations, rassure que les efforts en cours se poursuivront. Il se félicite de la détermination des FAMa, de la bravoure des conducteurs de camions-citernes et de l’engagement patriotique des acteurs du secteur pétrolier.





Les populations sont invitées à rester calmes et vigilantes. Le Gouvernement met en garde contre toute spéculation.