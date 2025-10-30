Mali : Un important convoi de camions-citernes arrive à Bamako pour améliorer l'approvisionnement en carburant

Ces camions-citernes ont été réceptionnés par le Bureau des Produits Pétroliers de la Douane pour les formalités administratives. En cette période exceptionnelle, ce bureau, sur décision du Gouvernement, est ouvert 24h/24 pour prendre en charge rapidement ces camions-citernes avant le processus de dispatching (répartition).
Un schéma stratégique est mis en place par le Gouvernement et ses partenaires nationaux en vue d’assurer une meilleure distribution du carburant dans les stations-service.
Le dispositif vise à assurer le retour progressif à la normale. La priorité est accordée aux véhicules de transport en commun pour favoriser la mobilité de masse, et aux véhicules de secours pour des raisons humanitaires.
Une attention particulière est accordée aussi à certaines régions, notamment Ségou, Mopti et Koutiala. Elles seront approvisionnées dans les meilleurs délais, sur instructions du Premier Ministre lors de la dernière réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes.
Face à la situation, le Gouvernement salue la résilience des populations, rassure que les efforts en cours se poursuivront. Il se félicite de la détermination des FAMa, de la bravoure des conducteurs de camions-citernes et de l’engagement patriotique des acteurs du secteur pétrolier.
Les populations sont invitées à rester calmes et vigilantes. Le Gouvernement met en garde contre toute spéculation.