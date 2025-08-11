Mali : Vingt-huit exploitants illégaux d'or arrêtés à Yanfolila





Menée par le Haut fonctionnaire de Défense du ministère des Mines, l'opération s'est concentrée dans la zone de Kalako. Elle a permis de recenser trois sites d'exploitation illégale d'or, qui ont causé des dégâts environnementaux importants, avec une superficie totale endommagée estimée à 310 000 m². Ces sites se trouvaient sur des permis de recherche d'or légalement délivrés aux sociétés GDBS Mali et Avion Mali West Exploration.





En plus des arrestations, plusieurs équipements ont été saisis, notamment 28 pelles mécaniques, 6 véhicules et une citerne. Les personnes interpellées ont été remises aux brigades territoriales de Kalana et de Yanfolila.





Le ministère des Mines a engagé des poursuites judiciaires pour défendre les droits de l'État et a rappelé que, selon l'article 62 du Code minier, l'exploitation de substances minérales doit se faire en vertu d'un permis d'exploitation valide.