Mali : le président de la commission de l'UA salue les "réels progrès" de la transition

À sa sortie d’audience, Moussa Faki Mahamat a précisé qu’il est au Mali pour la troisième fois consécutive en vue de s’enquérir de la situation de ce pays depuis le début de la transition. Il a rappelé qu’avec la « CEDEAO et les Nations Unies et en présence du Nigeria et le Ghana », l’Union africaine a mis en place le Comité local de suivi de la Transition auquel il a rendu hommage pour le travail remarquable qu’il a accompli.



« Nous sommes venus aujourd’hui faire le point avec les autorités de la Transition sur les étapes franchies et nous sommes heureux de constater que des progrès réels ont été accomplis par la transition malienne », s’est réjoui le Président de la Commission de l’UA, en fin de mission en République du Mali.



Selon ses précisions, cette audience a été l’occasion de réaffirmer le soutien de l’Union africaine « au succès de la transition et notre désir ardent de voir la solidarité africaine s’exprimer en faveur de ce pays ». SE. Moussa Faki MAHAMAT dit repartir du Mali rassuré.