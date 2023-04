Mali : quand une équipe médicale chinoise arrive dans un village

Une équipe médicale chinoise est arrivée dans le village malien de Mandenkirina. Et selon une fille de la localité, tout le village a accueilli l'équipe de la manière la plus chaleureuse, avec la plus grande courtoisie et les médecins chinois, à leur tour, ont apporté des soins avec la plus grande attention à tous les villageois.



« J'ai demandé à ma mère pourquoi ils étaient si gentils avec nous, elle a dit que c’est parce qu'ils sont Chinois, qu'ils sont des amis de notre peuple malien ». Cela dit, l’histoire racontée par la fille est tout simplement émouvante.



« C'est ma maison, un village appelé Mandenkirina, à plus de 50 km de Bamako. Aujourd'hui, le village était très animé le matin. Tous les villageois étaient habillés des plus beaux vêtements avec un sourire éclatant sur le visage. Ils sont allés à l'entrée du village, avec l'instrument de musique le plus aimé, même les doyens les plus respectés du village.



Le village n'était jamais si vivant, même pendant la Fête de la Tabaski. J'ai demandé à ma mère ce qui s'est passé. Maman m'a dit que parce qu'il y aura un certain nombre d'invités honorables à venir, soit les médecins chinois. Quand ils sont arrivés, tout le monde a fait joyeusement la danse la plus traditionnelle, les a salués de la manière la plus chaleureuse, avec la plus grande courtoisie. J'ai vu les doyens toujours sourire.



À la fin de la cérémonie d'accueil, les médecins chinois ont immédiatement commencé à donner des consultations à tous les villageois. Même les gens des villages voisins sont venus. Les petites salles de consultation étaient encombrées de beaucoup de gens. Les médecins chinois ont traité sérieusement tous les villageois. Ils leur ont aussi donné gratuitement des médicaments.



À cause du manque d'argent pour aller consulter les médecins à l'hôpital, de nombreux villageois malades ont souffert de la douleur pour longtemps. Cette fois-ci, ils étaient très heureux d'obtenir beaucoup de médicaments.



Les médecins chinois ont également appelé les deux patients avec tumeur pour aller faire des examens à l'hôpital du Mali, afin qu'ils leur fassent gratuitement des opérations. J'ai demandé à ma mère pourquoi ils étaient si gentils avec nous.



Ma mère a dit que parce qu'ils sont Chinois, ils sont des amis de notre peuple malien. Non seulement ils nous ont donné des soins médicaux gratuits, mais ils nous ont aussi fourni gratuitement des réparations routières, ainsi que l'installation des éclairages électriques et l'établissement de ponts.

Ils font cela depuis de nombreuses années. J'ai compris enfin pourquoi les villageois les aiment tellement. Je veux dire, merci la Chine ».