Maroc : le Royaume-Uni salue le leadership du Roi en matière de paix et de développement

Le gouvernement britannique a salué le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a fait du Maroc un relai déterminant pour la stabilité, la paix et le développement dans la région au niveau de la Méditerranée, de l'espace sahélo-saharien et de l’Afrique de l’Ouest.



Cette reconnaissance est intervenue à l'issue de la 4ème session du dialogue stratégique entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni, qui a été sanctionnée par une déclaration conjointe, dans laquelle les deux parties ont souligné leur engagement commun en faveur du renforcement des liens bilatéraux, notamment dans les domaines de l'économie, de la sécurité et de la coopération culturelle.



La déclaration conjointe a également salué les efforts du Maroc pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région, ainsi que son rôle de leader dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme.



Les deux gouvernements ont aussi réaffirmé leur engagement à œuvrer ensemble pour faire face aux défis communs et pour promouvoir la sécurité et la prospérité dans la région.



En outre, le gouvernement britannique a exprimé sa gratitude au Maroc, pour son soutien continu dans la lutte contre la migration clandestine, et pour son engagement à promouvoir les droits de l'Homme et la bonne gouvernance.



Les deux parties ont convenu de continuer à collaborer étroitement sur ces questions cruciales. Le gouvernement britannique a également salué l'excellente coopération entre les deux pays et a réaffirmé son engagement à renforcer davantage les liens bilatéraux avec le Maroc dans les années à venir.