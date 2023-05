Maroc : tenue de la conférence des ministres africains de la Jeunesse

Le Royaume du Maroc abrite ce mardi 09 mai 2023 les travaux de la Conférence ministérielle africaine de la Jeunesse, en présence de ministres africains de la Jeunesse.



Conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette conférence organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a pour objectif majeur de renforcer et consolider les efforts d'autonomisation des jeunes africains, en favorisant une participation significative de cette catégorie dans la conduite de l'agenda de développement social, économique et politique de l'Afrique.



Lors de son allocution à l’occasion, Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a mis en avant les efforts déployés par le Royaume du Maroc pour la mise en œuvre de la charte africaine de la Jeunesse, tout en réitérant l’engagement du Royaume quant au renforcement de la coopération Sud-Sud, inscrite au centre de la politique étrangère du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Le ministre a mis l’accent par la même occasion, sur la nécessité de la reconsolidation de la place l’Union Panafricaine de la Jeunesse dans les instances continentales de prise de décision, afin de porter la voix de la jeunesse africaine et apporter des solutions réelles aux problématiques de la jeunesse africaine.



De son côté, Monsieur Moumouni Dialla, Président de l’Union Panafricaine de la Jeunesse a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, quant à l'accueil chaleureux dont les délégations participantes qui leur a été réservé et aux conditions de séjour et de travail qui leur ont été offertes, tout en rendant hommage au Souverain, pour son leadership en faveur de la jeunesse africaine et en soulignant l’importance des chantiers initiés en vue de prendre en charge les attentes de la jeunesse africaine.



Le président de l’UPJ a également rappelé l’importance de la ratification de la Charte africaine de la jeunesse qui vise à protéger les jeunes contre la discrimination et leur garantit la liberté de circulation, de parole, d’association, de religion, de propriété et autres droits humains, tout en s’engageant à promouvoir leur participation dans la société.



Mettant en avant l’importance de l’Union Panafricaine de la Jeunesse en tant qu’instance continentale plaidant en faveur de la mise en place de politiques publiques judicieuses en faveur de la jeunesse africaine, les ministres africains participants à cette conférence ministérielle ainsi que les chefs de délégation ont souligné la nécessité de préserver cette institution et de valoriser davantage sa contribution à la prise de décision à l’échelle continentale.



Aussi, les représentants des délégations participantes ont exprimé leurs remerciements et gratitude à sa Majesté le Roi Mohammed VI quant à son engagement royal sans faille en faveur de la promotion des conditions de la jeunesse africaine.



Il faut noter que cette conférence ministérielle connait la participation de 100 jeunes leaders, représentants des Conseils nationaux de la jeunesse, de la société civile et des plateformes africaines de la jeunesse. •