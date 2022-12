Meta publie son Bilan 2022 en Afrique subsaharienne mettant en lumière les étapes clés de la région

Meta a publié aujourd’hui la rétrospective de l’année 2022 en Afrique qui retranscrit ses investissements et initiatives phares en Afrique subsaharienne à travers l'innovation, l’accompagnement des PME et des créateurs de contenu, ainsi que les efforts continus pour rassembler les communautés. Présentée à travers une infographie et une courte vidéo, cette rétrospective met en avant les projets en cours et les accomplissements clés de Meta dans la région, renforçant ainsi son engagement en Afrique.



Enitan Denloye, Directeur régional Afrique Subsaharienne chez Meta, a déclaré : « Nous demeurons investis en Afrique et engagés auprès des différentes communautés que nous accompagnons à travers l’ensemble de la région. Le cœur de notre métier consiste à développer les outils nécessaires pour créer du contenu en ligne, tout en rapprochant les différentes communautés - que ce soit des PME, ou des créateurs et innovateurs technologiques. Nous sommes convaincus que l'immense talent que recèle le continent africain continuera à jouer un rôle clé dans le parcours de Meta ».