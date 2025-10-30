Alwihda Info
TCHAD

Moov Africa Tchad : première remise d’une voiture 4x4 à un gagnant de la Promo Allô Allô 2025


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 31 Octobre 2025



Lancée le 1er mars 2025, et ce, jusqu'à la fin de l'année, la méga promo Allo Allo a vu ses premiers gagnants recevoir leurs lots.

Il s'agit d'une voiture 4x4 de marque Suzuki, d’un kit solaire complet, des écrans téléviseurs, des réfrigérateurs et des smartphones. La cérémonie a eu lieu le jeudi 30 octobre 2025, au centre des jeunes Don Bosco accompagné des prestations du groupe de danse Omaac Danse et de l’artiste Robinho Desouza qui ont tenu en haleine le public.

Lors de son allocation, rappelant l'article 2 du règlement du jeu, l'huissier de Justice, Me Manyedebaye Aser, a précisé que sont disqualifiés d'office de ce jeu : le personnel de Moov Africa, les distributeurs, les personnes mandatées et les consultants intervenants auprès de Moov Africa.

Le chef du projet, Gossenadji Étienne a déclaré que pour participer à la méga promo Allo Allo, le mécanisme est simple : il suffit d'acheter des forfaits d'appels d'au moins 2000 FCFA via le code *111# ou par Moov Money, en composant *800# pour être éligible.

Il est important de rappeler que pour cette première remise, 14 participants ont reçu leur cadeau, dont Mahamat Abba Wakilo de N’Djamena, qui a remporté la voiture 4x4 de marque Suzuki. A travers la promo Allo Allo, l'entreprise Moov Africa Tchad ne cesse de récompenser et de fidéliser ses abonnés.


