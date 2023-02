Moussa Faki condamne les déclarations "choquantes" des autorités tunisiennes envers les Africains

La Vice-Présidente de l'Union Africaine, Dr Monique Nsanzabaganwa, et la Commissaire de l'UA pour la Santé, les Affaires Humanitaires et le Développement Social, Amb. Minata Samate, ont reçu le Représentant Permanent de la Tunisie accrédité auprès de l'Union Africaine pour exprimer les vives préoccupations de l'organisation quant à la forme et le fond de la déclaration ciblant des compatriotes Africains, peu importe leur statut légal dans le pays.



Dans une déclaration officielle, le président de la Commission de l'UA a rappelé à tous les pays, en particulier aux États membres de l'Union Africaine, leur obligation de respecter le Droit International et les instruments pertinents de l'Union Africaine en matière de traitement des migrants. Il a souligné la nécessité de traiter tous les migrants avec dignité, quelle que soit leur origine, et de s'abstenir de tout discours haineux ou raciste pouvant nuire aux personnes. En outre, il a insisté sur la nécessité de garantir leur sécurité et leurs droits fondamentaux.



Enfin, le Président a réitéré l'engagement de la Commission de l'Union Africaine à soutenir les autorités Tunisiennes dans la résolution des problèmes de migration afin de rendre la migration sûre, digne et régulière. La Commission de l'Union Africaine se tient prête à travailler avec les autorités Tunisiennes pour mettre en place des solutions durables et efficaces pour les migrants.