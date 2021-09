Musique : Homeland Empire impose sa marque au Tchad

Le temps décide à sa manière et les opportunités mutent constamment. Les ambitions du créateur de la maison Homeland empire M. Kandenoji Njetein étaient d'abord sur "Ambition", cette ligne textile célèbre dans le milieu jeune au Tchad. Ensuite la production musicale. C’était une volonté d'assouvir une vielle passion manifeste. Toujours est-il que les nombreux chemins empruntés avec positivité et optimisme mènent les ambitions à bon port.



De la photographie artistique de mode à toute pièce constituée depuis 2013 jusqu'en 2017 pour voir enfin réalisé un rêve. Kandenoji exerçait dans la grande entreprise BOSE (une entreprise américaine) pour ses débuts. Il a créé l'Empire avec l'esprit artistique en rassemblant pièce par pièce les domaines clés pour un début : des collaborateurs techniques, managers, ingénieurs de son, marketistes.



Aujourd'hui presqu'à sa 5ème année de création, Homeland Empire compte des artistes actifs tels que VOG, Obie G et John Criss. Homeland Empire garde sa porte constamment ouverte aux partenariats éventuels. Dans son parcours, Homeland Empire a produit 2 EPs "Cor Leonis" de King Vlad en 2020 et "Fighter" de Ghis B en 2019. Toujours en 2020, Homeland Empire a produit l'album " Picasso" de OBIE G.



Le Boss du LABEL continue d'améliorer les conditions de ses artistes en donnant à quelques uns l'occasion d'expérimenter les scènes étrangères et à d'autres des tournées et des collaborations. Grace à la motivation de Kandenoji Njetein, son label n'a connu que du succès depuis sa création.