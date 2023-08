Musique : « Le Temps » de Gaston Dikonguè

C'est dans l'effervescence de la ville cosmopolite de Douala que l’artiste est venu au monde, « au cours d’un jour béni », dit-il, et la musique est devenu à cet effet, le fil conducteur de sa vie.



Au cours de son adolescence, Gaston Dikonguè est influencé, puis inspiré, des grands noms de la scène camerounaise, tels que Eboa Lotin, André Marie Talla, Messi Martin, Sally Nyolo, Francis Bebey, Dina Bell, Douleur, Henry Njoh, Henry Dikonguè et surtout, l'illustre bassiste Richard Bona, véritable génie musical.



Ses premières notes sont jouées à Douala, où l’artiste en herbe développe sa passion pour la musique. Il plonge dans cet art en rejoignant la Chorale d'hommes de Bafoussam, au début des années 90, où il découvre l'harmonie et la magie des voix mêlées.



Il a également l'honneur de faire partie de la prestigieuse Chorale d'hommes Duala à Akwa (Douala), concomitamment avec des prestations dans les concerts scolaires à Bafoussam, où il remporte le prix du meilleur interprète de la région de l'Ouest en 1993, et aussi à Douala.



« Au fil du temps, ma passion pour la musique m'a conduit à explorer de nouveaux horizons. J'ai eu la chance de partager la scène du Centre Culturel Français de Douala avec l'artiste Hervé Nguebo, une expérience qui m'a énormément enrichi », dit-il aujourd’hui.



Des cabarets de Douala à ceux de Yaoundé, en passant par Ngaoundéré et Maroua, il chantera avec passion. Il a même l’opportunité de se produire lors de fêtes privées. Il partage alors sa musique avec des âmes bienveillantes.



Sur les traces des étoiles

Avec le temps, Gaston Dikonguè s’est retrouvé à côtoyer des artistes dans les cabarets et autres scènes musicales. Malgré son jeune âge, il a soif de montrer au monde son talent. Mais certains, sceptiques, doutent de ses capacités et le jugent trop jeune, pas encore à la hauteur.



« Cependant, ma détermination était inébranlable. Je savais au fond de moi que la musique était ma destinée, et je n'allais pas laisser les obstacles me faire plier », assure-t-il. Petit à petit, avec persévérance, son talent va éclore, telle une fleur épanouie.



« Mon cœur se remplissait d'émotions à chaque note, et je savais que je marchais sur les traces des étoiles. La scène était devenue mon foyer, mon espace pour partager ma voix et mes rêves », dit l’artiste.



L’album Ponda : une aventure introspective

La vie de Gaston Dikonguè, riche en expériences et en émotions, a été une source inépuisable d'inspiration. Ses relations amoureuses, les conflits, l'injustice, la discrimination, toutes ces réalités de la vie, ont façonné son âme d'artiste et ont donné naissance à ce premier bébé, l'album « Ponda » (Le temps en langue Duala).



« Dans Ponda, j'ai laissé parler mon cœur, exprimant mes émotions les plus profondes à travers chaque note. Chaque chanson est une partie de moi, une aventure introspective à la découverte de mon âme. Cet album est l'écho de mes expériences, le reflet de mon amour pour la musique et du désir d'apporter une touche d'harmonie au monde », relève l’artiste chanteur, auteur-compositeur.



Et son aventure musicale ne fait que commencer, car il se dit déterminé à la poursuivre avec ardeur et détermination. Ainsi, il entend toucher les âmes de ceux qui l'écoutent, partager ses histoires et transmettre des émotions sincères à travers sa musique.



Avec l'album « Ponda » comme tremplin, de nouveaux horizons s'ouvrent certainement devant lui. « Je rêve de parcourir le monde avec ma voix et de laisser mon empreinte sur la scène internationale », conclut-il.