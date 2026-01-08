Alwihda Info
TCHAD

N'Djamena : Le Projet PILIER valide son budget 2026 pour passer aux grands travaux de résilience


Alwihda Info | Par - 9 Janvier 2026


Sous la présidence du Ministre Mahamat Assileck Halata, le Comité de Pilotage du projet PILIER s'est réuni ce 24 décembre 2025. Au cœur des échanges : la validation du budget 2026, année qui marquera le lancement effectif des chantiers structurants contre les inondations dans la capitale.


Le Projet Intégré pour la Lutte contre les Inondations et la Résilience Urbaine à N'Djamena (PILIER) entre dans une phase opérationnelle décisive. Réunis au Radisson Blu, les membres du Comité de Pilotage (COPIL) ont examiné et validé le Programme de Travail et Budget Annuel (PTBA) pour l’exercice 2026.



 

Une transition majeure vers les grands travaux


Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mahamat Assileck Halata, a souligné que 2026 ne sera plus une année de simples études, mais celle du démarrage des chantiers physiques. Après une phase préparatoire rigoureuse, le projet PILIER s'apprête à transformer le paysage urbain de N'Djamena pour mieux protéger ses habitants des aléas climatiques.


 

Les points forts de la session du COPIL :

  • Validation du PTBA 2026 : Un budget calibré pour lancer les infrastructures de drainage et de protection.
     

  • Résilience urbaine : Mise en œuvre de solutions durables pour minimiser l'impact des crues saisonnières.
     

  • Partenariat solide : Une collaboration étroite réaffirmée entre le gouvernement, la Mairie de N'Djamena (représentée par son maire Senoussi Hassana Abdoulaye) et la Banque Mondiale.



     

Un projet au service des N'Djamenois

 

Le Ministre Halata a rappelé que le projet PILIER est une réponse directe aux défis posés par l'urbanisation rapide et le changement climatique. L'objectif est double : réduire les risques d'inondation et améliorer la planification urbaine pour une capitale plus moderne et sécurisée.

 

Grâce à ce nouveau budget, le projet prévoit d'accélérer l'acquisition de matériels lourds et le déploiement des équipes techniques dans les arrondissements les plus vulnérables de la ville.

Peter Kum
