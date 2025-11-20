Alwihda Info
TCHAD

N’Djamena : Récits contradictoires dans une affaire de coups et blessures


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 21 Novembre 2025


Un homme a comparu ce mardi 18 novembre 2025 devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de N’Djamena. Il est accusé de coups et blessures volontaires (CBV) sur un ancien combattant. Devant les juges, deux récits totalement opposés se sont affrontés.


N’Djamena : Récits contradictoires dans une affaire de coups et blessures


 

L’accusé, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Klessoum, a présenté sa défense : il affirme que la victime s’est présentée à son domicile pour exiger le remboursement d’une somme, déclenchant une altercation. Il soutient avoir été agressé à son domicile et n’avoir fait que se défendre. La situation aurait dégénéré en échange de coups de couteau.

 
 

La version du plaignant, ancien combattant, diverge complètement. Le conflit, selon lui, trouve son origine dans une dette : il aurait confié une somme importante à l’accusé pour régulariser les titres de propriété de son terrain, tâche que ce dernier n’aurait jamais exécutée.y

 

Le plaignant poursuit en déclarant que, alors qu’il quittait son domicile pour se rendre au centre-ville, l’accusé l’aurait volontairement percuté avec son véhicule (dans une tentative de l’écraser), avant de lui porter des coups de couteau. Il a déploré l'inaction de la foule, restée passive, hormis l'intervention d'un témoin, Monsieur Marabout.

 
 

Face à ces récits contradictoires, la Cour, n'ayant pu établir la vérité des faits, a décidé de convoquer le témoin clef, Monsieur Marabout, lors de la prochaine audience.
 

Son témoignage est jugé essentiel pour clarifier l'affaire et permettre au tribunal de rendre son jugement.



