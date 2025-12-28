N’Djamena : la commune du 2ᵉ arrondissement remporte la première Coupe de la Solidarité Intercommunale

À travers la Coupe de la Solidarité Intercommunale, la ville de N’Djaména apporte ainsi une contribution concrète à cette dynamique nationale, en faisant du sport un véritable levier de rassemblement, de citoyenneté et d’espoir.



Le maire a également salué l’engagement des responsables des instances du football, de la Fédération aux ligues nationale et provinciale, dont l’expertise, l’encadrement et l’implication ont contribué de manière décisive à la réussite organisationnelle et technique de cette compétition.



« Depuis son lancement, la Coupe de la Solidarité Intercommunale s’est affirmée comme bien plus qu’un simple tournoi sportif. Elle est devenue un symbole fort de notre volonté de bâtir une ville unie, solidaire et résolument tournée vers sa refondation », a-t-il souligné.



Tout au long de la compétition, des talents ont émergé, des amitiés sont nées et des valeurs essentielles — respect, discipline, persévérance et solidarité — se sont renforcées.



Le maire a adressé ses félicitations aux deux équipes finalistes, celles des communes du 2ᵉ et du 4ᵉ arrondissements :

« Par votre parcours remarquable, votre combativité et votre esprit sportif, vous avez honoré vos communes respectives et incarné l’âme de cette Coupe. Au-delà du résultat final, vous êtes tous des vainqueurs. »



Il a enfin exprimé sa profonde gratitude à l’ensemble des acteurs : les communes d’arrondissements, les joueurs — véritables artisans de cette fête sportive —, les supporters pour leur ferveur responsable, les partenaires et sponsors pour leur soutien, les professionnels des médias pour la valorisation de l’événement, ainsi que les bénévoles et acteurs de l’ombre dont l’engagement a été déterminant pour le succès de cette première édition.



Reconnaissant que, comme toute première édition, quelques ajustements ont été nécessaires, le maire a souligné que l’essentiel était acquis : une mobilisation populaire, des rencontres de qualité et une adhésion sincère des communautés. Cette édition marque ainsi le point de départ d’une tradition appelée à s’inscrire durablement dans le calendrier sportif et citoyen de la capitale.



Dans cette même dynamique, il a annoncé la renaissance de l’équipe AS Mairie, qui sera composée de talents issus des dix communes d’arrondissements.



Sur le plan sportif, la commune du 2ᵉ arrondissement s’est imposée face à celle du 4ᵉ arrondissement sur le score de 2 buts à 0, remportant ainsi la première édition de la Coupe de la Solidarité Intercommunale.