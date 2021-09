N'Djamena : la population de Guilmeye fait table rase du passé

C'est suite à un problème qui serait parti d'un partage inéquitable des denrées alimentaires, lors de la fête de Tabaski et qui a occasionné la mort d'un jeune et plusieurs arrestations. La cérémonie a vu la présence de plusieurs invités, notamment le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Brahim Seïd Mahamat.



La paix est rétablie grâce à la commission chargée de la réconciliation, mise sur pied par les autorités communales du 1er arrondissement.



Pour le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Brahim Seïd Mahamat, la bataille entre les communautés est un handicap majeur pour le développement. Il a invité la population de Guilmeye à oeuvrer pour l'intérêt de leur arrondissement.



Le maire de la commune du 1er arrondissement, Djibrine Mahamat Abdelkerim et le rapporteur de la commission chargée de la réconciliation, Soumaïne Tom Brahim, ont exhorté la population de Guilmeye à conjuguer leurs efforts pour la cohésion.