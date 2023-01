N'Djamena : réunion des ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel pour redynamiser l'institution

Il est de notoriété publique que le G5 Sahel éprouve de grandes difficultés ces derniers temps, notamment pour la tenue régulière de ses réunions statutaires. Le retrait du Mali de l'institution a encore plombé la dynamique qui avait été à l'origine de sa création. Face à cette situation, les chefs d'Etat de la Mauritanie, du Niger et du Tchad se sont réunis le 25 novembre à Niamey et ont chargé les ministres des Affaires étrangères de leurs pays respectifs de se concerter en vue de dégager une vision partagée pour redynamiser les activités du G5 Sahel.



Malgré les difficultés, l'idée de la création du G5 Sahel demeure pertinente en termes de vision stratégique et en tant que catalyseur des synergies régionales pour une culture d'actions communes. Il est donc important de la pérenniser et de la fortifier, a déclaré le Ministre d'Etat, Mahamat Saleh Annadif.