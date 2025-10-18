Alwihda Info
INTERNATIONAL

Niger - Chine : Tension autour d'un vol interrompu pour des employés de la CNPC


Alwihda Info | Par - 19 Octobre 2025


Une tension est survenue ce matin, 18 octobre 2025, à Zinder, où une cinquantaine d’employés chinois de la CNPC (China National Petroleum Corporation) se sont vu annuler leur vol vers Niamey. L'annulation a été faite sur ordre du ministre suite à la résiliation du contrat entre la société nigérienne Tamara et la CNPC.


  Face à cette annonce soudaine, les employés chinois n'ont pas pu prendre la route et ont dû rebrousser chemin vers Soraz. Cette situation soulève des questions quant à la sécurité et à la liberté de mouvement des employés.

 

Les événements ont suscité des inquiétudes concernant un possible bras de fer entre les autorités nigériennes et la CNPC. Certains s'interrogent même sur le statut des employés chinois : sont-ils considérés comme "pris en otage" par la résiliation du contrat et l'annulation de leur vol ?
 
Cette situation complexe met en lumière les tensions croissantes autour des contrats d'exploitation et des relations entre le Niger et les entreprises étrangères, notamment chinoises. Les développements à venir seront à surveiller de près.
Peter Kum
