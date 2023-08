Niger : Des manifestants réclament le départ des soldats américains d’Agadez

A Agadez, la plus importante ville du Nord du Niger, située entre le Sahara et le Sahel, une manifestation en soutien aux putschistes a eu lieu ce dimanche 20 aout 2023. Les manifestants ont notamment défilé avec une banderole sur laquelle elles réclament le départ des américains. « A bas la base américaine 201 d’Agadez. Nous réclamons au CNSP le départ de la base américaine 201 », peut-on lire sur cette banderole.



Pour rappel, les États-Unis disposent d’une vaste base de drones dans la région d'Agadez, dans le nord du pays. Baptisée base aérienne 201, c’est, avec ses 25 kilomètres carrés, la deuxième plus grande base américaine en Afrique après Djibouti.



Équipée de systèmes de pointe en matière de communication par satellite, cette base sert de principal centre de renseignement et de surveillance pour les Américains au Sahel. Elle accueille notamment des MQ-9 Reaper et des avions de transport C17.



« La base aérienne 201 offre au Niger et aux Etats-Unis des capacités incroyables dans une des régions les plus difficiles du monde. Cette piste à utilisation commune permet de mieux répondre aux exigences de sécurité régionale et offre un accès stratégique et de la flexibilité », s’était félicité le général Jeff Harrigian, commandant de l’US Air Force pour l’Afrique, lors de sa visite dans cette base en 2019.