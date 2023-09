Niger : L’ambassadeur de France a finalement quitté Niamey

Nicolas Burnens, g

rand reporter à

, a indiqué dans un tweet que "

l’ambassadeur français au Niger Sylvain Itté a quitté Niamey ce matin à l’aube à bord d’un Falcon de la République française en direction de N'Djamena au Tchad. Il y avait 7 personnes à bord".

« L’ambassadeur de France, Sylvain Itté a quitté sans encombre le Niger cette nuit avec six autres membres de l’ambassade », a annoncé sur Twitter ce mercredi 27 septembre 2023, Pierre Firtion, journaliste à RFI en charge au service Afrique des relations politiques entre Paris et les pays du continent.« Son vol a décollé à 4h du matin. Il doit prochainement atterrir à Paris », a ajouté ce confrère., le blog traitant de la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, a indiqué ce mercredi sur Twitter que selon une source fiable, l'ambassadeur Sylvain Itté a quitté le Niger via le Tchad et « il est désormais dans un avion en direction de Paris. Cependant, à 09h00, pas de vol civil répertorié entre Ndjamena et Paris. S'agirait-il d'un vol non officiel ? Serait-il sur un vol militaire ? ».Le Président français, Emmanuel Macron a annoncé dimanche 24 septembre 2023 au soir le retour, dès lundi 25 septembre, de l’ambassadeur de France Sylvain Itté, privé fin août de son agrément, de ses «privilèges diplomatiques» et menacé d’expulsion par la junte du Niger.Et le retrait progressif des quelques 1 500 soldats français déployés dans le pays sahélien, d’ici à la fin de l’année 2023.