Niger : Le gouvernement renforce son contrôle sur le secteur pétrolier et la CNPC

Le Conseil a constaté que la CNPC ne respecte toujours pas la loi sur le contenu local, malgré de nombreux avertissements. En conséquence, plusieurs mesures ont été proposées :



Équité salariale : Uniformisation des grilles salariales entre les employés expatriés et nigériens.

Nigérisation des postes : Augmentation du nombre de Nigériens occupant des postes clés.

Sous-traitance locale : Attribution des contrats de sous-traitance aux entreprises nigériennes.



Autres actions envisagées





Le gouvernement nigérien envisage également d'autres actions pour renforcer son contrôle sur le secteur pétrolier :



Révision législative : Réexamen des lois et conventions pour les adapter aux réalités actuelles.

Optimisation des contrats : Meilleure articulation entre la convention de transport de 2019 et les contrats de transport du pétrole brut.

Audit du pipeline : Audit complet du coût de construction du pipeline Niger-Bénin.

Participation nationale : Modification des statuts de WAPCO pour ouvrir son capital aux Nigériens.

Représentation équitable : Désignation de représentants nigériens aux postes opérationnels de la CNPC, avec les mêmes droits et avantages que leurs homologues chinois.



Contexte de tensions





Ces décisions interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre le Niger et les entreprises chinoises. Récemment, des dirigeants d'entreprises chinoises ont été sommés de quitter le pays, et l'autorisation d'exploitation d'un hôtel géré par une société chinoise a été retirée.





Réaffirmation de la souveraineté





Ces mesures témoignent de la volonté du gouvernement nigérien de réaffirmer sa souveraineté et de garantir une gestion plus équilibrée de ses ressources naturelles et de ses partenariats économiques.