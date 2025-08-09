Alwihda Info
AFRIQUE

Niger : Suspension de l’exportation de pierres précieuses et météorites


Alwihda Info | Par Alwihda - 9 Août 2025


Niamey, 8 août 2025 – Le gouvernement nigérien a annoncé une mesure forte pour protéger ses ressources minières. Par décret signé par le Président de la République, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, l’exportation de certaines substances minières est désormais suspendue sur toute l’étendue du territoire national.


Niger : Suspension de l’exportation de pierres précieuses et météorites
Sont concernées par cette interdiction : les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses et les météorites. Selon le communiqué du Secrétariat général du gouvernement, cette décision vise à préserver les ressources naturelles, favoriser leur transformation locale et garantir la traçabilité de leur exploitation.

Dérogations possibles

Le texte prévoit néanmoins des exceptions. Les opérateurs intéressés peuvent solliciter une dérogation spéciale auprès du ministre chargé des Mines. Ces autorisations seront délivrées au cas par cas, dans l’intérêt national.

Contrôle renforcé

Les Forces de défense et de sécurité sont instruites de saisir toute substance minière répondant aux critères définis dans le décret si elle n’est pas accompagnée d’une autorisation officielle.

Les contrevenants s’exposent à des poursuites et aux sanctions prévues par la législation minière en vigueur.

Cette mesure s’inscrit dans la volonté des autorités nigériennes de mieux contrôler l’exploitation et la valorisation de ses ressources naturelles, dans un contexte de forte demande internationale pour les minerais stratégiques.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
