AFRIQUE

Niger : le président de la République reçoit l’activiste Nathalie Yamb


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Août 2025



Niger : le président de la République reçoit l’activiste Nathalie Yamb
Le général d'Armée Abdourahamane Tiani, président de la République du Niger, a accordé une audience dans l'après-midi du lundi 11 août 2025, à l'Activiste Panafricainiste, Nathalie Yamb, qu'accompagne Abdourahamane Oumarou dit Abder, président d’Urgence Panafricainiste Niger.

Grand soutien du combat souverainiste engagé par les dirigeants et les peuple de l'AES, Nathalie Yamb est à Niamey pour témoigner, une fois de plus son engagement, malgré les sanctions de l'Union Européenne contre pour sa détermination dans le combat pour la souveraineté de l'Afrique en général et de l'AES en particulier.

C'était en présence des membres du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie.



