Numérique : L’ATFI entre en scène pour féminiser la tech tchadienne

Une plateforme dynamique d'apprentissage continu

Un espace d'entraide professionnelle

Réduire la fracture numérique de genre en formant les femmes et les jeunes filles. Développer un leadership féminin fort dans le numérique, l'information et la communication.

Le 10 janvier 2026, l'Association Tchadienne des Femmes Informaticiennes (ATFI) a été officiellement lancée dans l'enceinte de WenakLabs, marquant une étape significative pour la promotion de la femme tchadienne dans le secteur numérique.Selon Mme Fadila Annour Abakar, présidente de l’ATFI, le paysage numérique tchadien entre dans une nouvelle ère. Elle a souligné que, bien que les technologies se développent rapidement au Tchad, la contribution des femmes reste encore insuffisante. Face à cette réalité, un groupe de professionnelles a pris l'initiative de créer l'ATFI pour agir.L’ATFI aspire à devenir :Les objectifs de l'association sont clairs :Dans son allocution, Fadila a déclaré :« Nous voulons forger un espace où l'excellence règne, où chaque membre peut s’épanouir, entreprendre et apporter sa pierre à l’édifice numérique national. »L'ATFI est portée par des valeurs de solidarité, transparence, respect et innovation. Un appel vibrant a été lancé aux partenaires, bénévoles et sympathisants pour aider à cette mission jugée « exigeante ».La présidente a réaffirmé que la porte de l’ATFI est ouverte à toutes et à tous pour construire ensemble un avenir technologique plus inclusif. Elle a conclu en soulignant que le numérique tchadien a désormais un nouveau visage, résolument féminin.Avec cette initiative, l’Afrique centrale fait un pas supplémentaire vers la promotion de la parité dans le domaine numérique, encourageant une participation active des femmes dans l'innovation et la technologie.