ONOMO Hôtels et Air Côte d'Ivoire joignent leurs efforts pour la promotion du business et du tourisme intra Afrique

ONOMO Hotels (www.ONOMOHotel.com) et la compagnie aérienne Air Côte d’Ivoire (www.AirCotedIvoire.com) signent un partenariat stratégique au profit de leurs clients respectifs.

En effet, dans le cadre de son programme de fidélité sMiles, Air Côte d’Ivoire a noué un partenariat avec le groupe ONOMO Hotels, faisant bénéficier les membres de sMiles de nombreux avantages, notamment des offres uniques dans tous les hôtels ONOMO installés dans les villes desservies par Air Côte d’Ivoire. Ce partenariat se veut bien plus qu’une action marketing et un outil de fidélisation, il symbolise la volonté des 2 entreprises de promouvoir la destination Afrique et le tourisme sur le Continent.

D’après Sandra Dogbo Francina, directrice commerciale du groupe ONOMO pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale « Ce partenariat avec Air Côte d’Ivoire s’inscrit dans la volonté du groupe ONOMO Hotels de participer au développement de l’Afrique et de sa promotion auprès des Africains mais aussi des autres continents. L’objectif de ce partenariat est également de favoriser les échanges et la coopération économique en Afrique et entre Africains ».

Ce partenariat, qui entre en vigueur le 1er Septembre 2019, permettra aux voyageurs sur Air Côte d’Ivoire d’accéder à des promotions et offres uniques sur l’ensemble du réseau ONOMO Hôtels dans les destinations desservies par la compagnie à savoir Abidjan, Dakar, Conakry, Bamako, Douala, Libreville et Lomé.

Aussi, les membres du programme de fidélité de la compagnie aérienne qui séjournent dans les hôtels ONOMO seront récompensés par des avantages supplémentaires tels que des remises sur l’hébergement, des sur classements, des welcomes drink offerts, …

A propos d’ONOMO Hotels :

ONOMO Hôtels (www.ONOMOHotel.com) a été créé en 2009. Le premier hôtel, ONOMO Hotel Dakar, a ouvert ses portes en Octobre 2010 suivi de celui de Libreville en Janvier 2012 et d’Abidjan en Décembre 2012.

En juin 2018, ONOMO Hotels acquiert le groupe marocain Cantor Hotels. A ce jour, ONOMO compte 20 hôtels dans 12 pays africains.

Des hôtels au cœur de l’Afrique, l’Afrique au cœur de l’hôtel : le groupe ONOMO Hôtels est engagé en intégrant le meilleur de la créativité et le savoir-faire des artisans et talents du Continent pour promouvoir l’art de vivre Africain.

À propos d’Air Côte d’Ivoire :

Air Côte d'Ivoire (www.AirCotedIvoire.com) est la principale compagnie aérienne ivoirienne. Fondée en 2012, ses activités principales sont le transport de passagers, de fret ainsi que la maintenance et l'entretien des avions. Elle a pour objectif de desservir les principaux aéroports ivoiriens, ainsi qu'un grand nombre de destinations africaines. Son hub principal est l'Aéroport international Félix-Houphouët-Boigny avec lequel elle entretient des accords d'exploitation et lui assure 48 % des passagers en 2016.

En septembre 2018, Air Côte d'Ivoire dessert au départ d'Abidjan 18 destinations internationales (dont 15 capitales administratives) en Afrique. À cela s'ajoutent 5 destinations domestiques desservies au départ d'Abidjan : Bouaké (BYK), Korhogo (HGO), Man (MJC), Odienné (KEO) et San-Pedro (SPY).

