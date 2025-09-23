Alwihda Info
INTERNATIONAL

ONU-Haïti : Washington et Nairobi appellent à une force internationale de répression des gangs


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Septembre 2025



Des soldats de la paix brésiliens de la MINUSTAH patrouillent dans le quartier de Bel Air à Port-au-Prince, en Haïti. © ONU/MINUSTAH/Jesús Serrano Redondo
En marge de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies, les États-Unis et le Kenya ont réuni plusieurs partenaires internationaux pour discuter de la crise sécuritaire qui secoue Haïti.

La rencontre, coprésidée par le vice-secrétaire d’État américain Christopher Landau et le président kényan William Ruto, a souligné l’urgence d’une action coordonnée afin de rétablir la stabilité dans le pays caribéen.

L’événement a mis en avant la nécessité de créer un Bureau d’appui des Nations Unies pour Haïti (UNSOH), chargé de prendre le relais de la mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS). L’objectif est de mettre en place une Force spéciale de répression des gangs (GSF), dotée de 5 500 hommes, afin de rétablir un climat de sécurité indispensable au retour d’un gouvernement démocratiquement élu.

M. Landau a salué le rôle de premier plan joué par le Kenya et d’autres pays contributeurs à la MSS, dont les efforts ont jeté les bases de cette nouvelle étape. « Le temps d’une action décisive et coordonnée est venu », a-t-il insisté, tout en appelant l’ensemble des États membres de l’ONU à soutenir ce processus.

Les États-Unis rappellent que les solutions doivent rester dirigées par les Haïtiens et appuyées par la communauté internationale. Si la GSF et l’UNSOH constituent des outils essentiels pour faire face à l’urgence sécuritaire, la reconstruction durable du pays dépendra avant tout de la volonté et du leadership des Haïtiens. Washington a réaffirmé sa solidarité avec le peuple haïtien et son engagement, aux côtés de ses partenaires, à œuvrer pour une sortie de crise.


