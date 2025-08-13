ONU : les États-Unis alertent sur les menaces à la sécurité maritime

Lors d’un débat public du Conseil de sécurité des Nations-Unies consacré à la sécurité maritime, l’ambassadrice américaine par intérim auprès de l’ONU, Dorothy Shea, a mis en garde contre les risques croissants pesant sur les voies de navigation mondiales, en particulier dans le canal de Panama, la mer Rouge et l’Asie-Pacifique.



Canal de Panama : inquiétudes face à l’influence chinoise

Mme Shea a salué la coopération historique entre les États-Unis et le Panama en matière de sécurité maritime, tout en exprimant ses préoccupations quant à l’« influence disproportionnée » de la Chine sur les infrastructures et opérations portuaires de la zone.



Selon elle, les revendications maritimes « expansives et illégales » de Pékin constituent une menace non seulement pour le Panama et les États-Unis, mais aussi pour le commerce et la sécurité mondiaux.



Iran et Houthis : attaques en mer Rouge

La diplomate a également dénoncé les actions de l’Iran, accusé de fournir armes et composants aux rebelles houthis au Yémen, en violation de l’embargo onusien.

Elle a rappelé que le mois dernier, deux navires commerciaux avaient été coulés en mer Rouge, causant des pertes humaines et la capture d’otages. Les États-Unis exigent la libération immédiate des équipages et appellent le Conseil de sécurité à imposer des sanctions plus strictes contre les violations.



Sanctions contre la Corée du Nord

Mme Shea a souligné l’importance des sanctions maritimes pour limiter le financement des programmes nucléaire et balistique nord-coréens, citant des preuves récentes de transferts illégaux de charbon et de minerai de fer. Washington pousse pour que six navires impliqués soient inscrits sur la liste noire du Comité 1718.



Cyber-menaces et initiatives internationales

L’ambassadrice a mis en avant plusieurs bonnes pratiques, notamment : Le développement d’un Code de cybersécurité par l’Organisation maritime internationale (OMI).



La lutte contre les « flottes fantômes » et les registres frauduleux

L’initiative RISC (Registry Information Sharing Compact), qui renforce la transparence sur les pavillons de navires pour empêcher le « registry hopping ».