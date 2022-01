PHMA : l’artiste tchadien Afrotronix remporte un prix de l’artiste international de l’année

L'artiste tchadien Afrotronix (Caleb Rimtobaye) a remporté le Prestigious Haitian Music Awards (PHMA) 2021 dans la catégorie de l'artiste international de l'année. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 15 janvier à Miami, aux États-Unis.



Six autres artistes étaient nominés dans sa catégorie : Bigga Haitian, Wyclef Jean, Jason Derule, Pras, Won-G Bruny et KodakBlack.



Le PHMA est une activité d’envergure de la musique dans le milieu international. Différents trophées et distinctions sont décernés dans plusieurs catégories.