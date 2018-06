Download the b-roll, and the photos: https://we.tl/mSr55U5pmj (911,5 Mo) Read more on https://rugbyafrica.africa-newsroom.com/press/rugby-world-cup-african-qualifiers-kenya-defeats-zimbabwe-today-in-nairobi-during-the-rugby-africa-gold-cup2?lang=en

Download the b-roll, and the photos: https://we.tl/mSr55U5pmj (911,5 Mo) Read more on http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...