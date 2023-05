Plus de 4200 participants aux Jeux Universitaires de Ngaoundéré

Le samedi 29 avril 2023, la 23ème édition des Jeux Universitaires a été lancée à l'Université de Ngaoundéré au Cameroun, sous le thème "La construction des Jeux Universitaires : de la construction de la paix et du développement durable". La cérémonie d'ouverture s'est tenue sur le campus universitaire de Dang, dans la région de l'Adamaoua, à 7 km de la ville de Ngaoundéré, en présence de représentants de différentes universités, d'autorités administratives, traditionnelles, religieuses et de la Rectrice de l'Université de Ngaoundéré.



Le Professeur UPHIE CHINJE MELO, Recteur de l'université, a ouvert la cérémonie en remerciant le Président de la République Paul Biya pour la relance universitaire et en soulignant que les Jeux Universitaires unissent les jeunes et facilitent la consolidation de la paix et la convivialité entre les étudiants camerounais.



Le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur, Jacques FAME NDONGO, a quant à lui demandé aux athlètes de participer et de respecter les règlements pour éviter les désordres pendant les Jeux Universitaires. Il a également souligné que la jeunesse estudiantine est un facteur important de la paix et de la cohésion sociale, avec le thème de cette 23ème édition des Jeux Universitaires placé sous l'auspice de la paix et du développement durable.