Pointe-Noire : Une communion entre le couple présidentiel et la population

Le programme officiel annonçait l’arrivée du chef de l’Etat, au bord de l’océan dans le coup de 16 heures. Mais, trois heures avant, les abords de l’aéroport international Antonio Agostinho Neto de Pointe-Noire, commençaient déjà à changer d’ambiance . Dès 13 heures, en effet, les militants des partis politiques, des associations et autres groupes de danses occupaient déjà, chacun, son espace. Et, la foule grossissait u fur à mesure que le temps avançait.



Peu avant 17 heures, l’avion transportant le couple présidentiel s’est immobilisé sur le tarmac. Denis Sassou-N’Guesso et son épouse, Antoinette Sassou N’Guesso sont accueillis à leur descente de l’avion avec les honneurs militaires, selon les usages protocolaires : passage en revue des troupes d’apparat et d’honneur, exécution de l’hymne national, avant de saluer les autorités civiles et militaires rassemblées pour la cause.



Pour quitter l’aéroport, le chef de l’Etat et son épouse, pris place à bord du véhicule de commandement, une décapotable qui leur a permis de se communier avec la population de Pointe Noire, massée le long du tronçon menant l’aéroport A. A. Neto à la résidence présidentielle, située en bordure de mer.



La communion entre Denis Sassou N’Guesso, son épouse et la population se lisait sur les visages aussi du président de la République et son épouse que sur ceux de la population, avaient toute, les mains levées pour saluer le couple présidentiel à son passage.



A la hauteur rond-point d’Avoum, la population a démontré sa détermination, en en accompagnant le cortège présidentiel jusqu’à la résidence officielle, avec des cris de joie et des messages de soutien. Jeunes et vieux, y compris les expatriés, certains portant des tee-shirt ou des drapelets des partis politiques, d’autres, les plus nombreux sans signe distinctif ne voulaient pas s’arrêter avant que le cortège n'ait atteint sa destination. L’impressionnante mobilisation a, par moment, poussé le couple présidentiel à quitter la décapotable, pour prendre le bain de foule à pied, afin d’être davantage proche de la population.



L’exercice a ainsi duré près de deux heures sans altérer ni l’envie visible de la population à continuer, ni la joie du couple présidentiel qui était tout sourie.