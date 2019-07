Pour les investisseurs, par des investisseurs : VC4A et ABAN annoncent la 6e édition de l’Africa Early Stage Investor Summit (#AESIS2019)

13-15 novembre, Le Cap, Afrique du Sud ; Naspers Foundry crée un partenariat doté de 1,4 milliard de rands pour le financement de start-ups.

VC4A (https://VC4A.com/) et ABAN ont le plaisir d’annoncer que la 6e édition de l’Africa Early Stage Investor Summit (#AESIS2019, Sommet africain de l’investissement de démarrage) aura lieu du 13 au 15 novembre au Workshop17 du V&A Waterfront au Cap, en Afrique du Sud. La conférence rassemblera les principaux investisseurs d’Afrique et d’ailleurs pour créer des réseaux, échanger des points de vue, former des partenariats et conclure des accords. L’événement est conçu « pour les investisseurs, par des investisseurs ».

Au programme du Sommet

Les intervenants et invités du Sommet proviennent des principaux réseaux de business angels, de fonds de capital-risque, d’associations d’investisseurs à impact social, d’accélérateurs de start-ups, de la branche capital-risque de certaines entreprises, d’associations sectorielles et du secteur public. Le nombre et la maturation des réseaux de business angels et des fonds d'investissement orientés vers l'Afrique augmentent rapidement, ce qui conduit à la fois à d’importants défis et à de plus grandes opportunités de financement en capital-risque sur le continent. Les délégués au Sommet se pencheront sur l’évolution des possibilités d’investissement de démarrage en Afrique et définiront l’agenda des prochaines années.

Journée 1 : Le 13 novembre, « Jour de l’Académie », proposera une série de « master classes » et d’ateliers et se terminera par une réception/cocktail de bienvenue. Journée 2 : le 14 novembre, principale journée du Sommet, comprendra des tables rondes et des discours-thèmes inspirants prononcés par des dirigeants d’entreprises et se terminera par le « dîner des investisseurs ». Journée 3 : le 15 novembre sera consacré à la « Tournée de l’innovation » optionnelle, qui proposera des visites instructives d’importants incubateurs de start-ups, de start-ups en phase de croissance et de programmes d’accélération de la région de la péninsule du Cap. Le programme détaillé est en cours de finalisation.

Un partenariat Naspers Foundry pour 2019

L’initiative Naspers Foundry offrira la réception/cocktail de bienvenue du 14 novembre et contribuera au programme de développement du Sommet. Naspers Foundry est une initiative de financement de start-ups dotée de 1,4 milliard de rands visant à renforcer le secteur technologique sud-africain. Outre la fourniture des fonds indispensables, Naspers Foundry aide les entrepreneurs ambitieux et talentueux du secteur des technologies à créer et développer des entreprises qui améliorent la vie quotidienne des gens.

« Chez Naspers, nous pensons qu'il est essentiel de soutenir les entrepreneurs locaux sur les marchés en croissance et de les aider en tirant parti de notre expérience et de notre envergure mondiales. L’Africa Early Stage Investor Summit offre à Naspers une occasion unique de prendre contact avec des investisseurs et des partenaires du même écosystème, ayant le même état d’esprit et venant de tout le continent, à un moment où nous développons Naspers Foundry et mettons en œuvre nos vastes ambitions d’investissement », a déclaré Phuthi Mahanyele-Dabengwa, directeur général de Naspers Afrique du Sud.

Mettre à profit le succès de 2018

L’édition 2018 avait réuni plus de 300 investisseurs issus d’importants réseaux de business angels et de fonds de capital-risque africains qui s’étaient efforcés de recenser et de combler les graves lacunes de l’investissement de démarrage pour l’année 2019. Au Sommet de 2018, plusieurs partenariats fructueux ont été créés, notamment un nouveau partenariat entre l’Agence sud-africaine pour l’innovation technologique (TIA), un organisme public, et les réseaux sud-africains de business angels Dazzle Angels et Jozi Angels. ABAN avait également conclu un protocole d’accord avec l’Union africaine sur le renforcement de leur collaboration afin de soutenir l’entrepreneuriat à travers le continent.

En outre, L’Afrique Excelle – la version francophone de XL Africa, l’accélérateur de la Banque mondiale – a été lancée officiellement au Sommet 2018. Le programme a mis en lumière les jeunes entreprises africaines francophones en phase de croissance et généré en leur faveur une dynamique sans précédent. Une trentaine de fonds de capital-risque, dont SFI, ODV, Proparco, Outlierz Ventures et Compass VC, se sont officiellement inscrits en tant que partenaires d'investissement du programme. La plupart de ces partenariats ont été formés au cours des deux journées du Sommet.

VC4A « Venture Showcase » : premier tour de table pour entreprises numériques prometteuses

En 2017 et 2018, le programme du Sommet prévoyait également une « Venture Showcase » pour les jeunes entreprises africaines maîtrisant le mieux les outils numériques ; cette présentation a suscité un premier tour de table de financement pour un total de plus de 15 millions de dollars.

Pour la 6e édition, dix entreprises en phase de croissance, sélectionnées et approuvées par de grands fonds africains de capital-risque, seront présentées dans la vitrine. Ces sociétés représentent un nouveau type d’opportunités d’investissement à travers le continent. Les candidates sélectionnées génèrent de solides revenus, sont bien placées aux fins d’une expansion régionale et internationale et sont à l’origine d’importantes innovations de rupture pour des secteurs tels que l’agriculture, les soins de santé, le logement, les transports et la finance.

Rejoignez-nous à l’#AESIS2019

Pour acheter un billet d’entrée ou pour plus d’informations, visiter le site: www.AfricaInvestorSummit.com. Bénéficiez d’une entrée au prix réduit de 375 dollars en achetant votre billet avant le 9 août. Pour toute question des médias et toute information sur les opportunités de partenariat et de parrainage, contacter les organisateurs par courriel à l’adresse : team[at]AfricaInvestorSummit[dot]com.

À Propos VC4A :

VC4A (https://VC4A.com/) est un bâtisseur d’écosystèmes qui s’appuie sur son infrastructure, son réseau et son expertise pour déployer des programmes qui contribuent à l’essor des start-ups en Afrique. Depuis 2008, l’organisation conçoit, organise et met en œuvre des programmes d’entrepreneuriat réussis sur le continent. VC4A gère une plateforme en ligne, VC4A.com, qui héberge la plus grande base de données au monde de start-ups africaines et met en relation les entrepreneurs locaux avec des ressources d’apprentissage, des mentors, des investisseurs et des programmes partenaires. Pour plus d’informations, visiter le site : https://VC4A.com/.

À Propos du African Business Angel Network (ABAN) :

L’African Business Angel Network (ABAN) (https://ABANangels.org/) est une association panafricaine à but non lucratif. ABAN a été créée début 2015 pour soutenir le développement de réseaux d’investissement de démarrage sur le continent et pour renforcer la communauté des investisseurs de démarrage passionnés par les perspectives offertes par l’Afrique. Pour plus d’informations, visiter le site : https://ABANangels.org/.

À Propos Naspers :

Naspers (https://www.Naspers.com/), groupe internet international, est également l’un des plus grands investisseurs technologiques au monde. Le groupe gère ou exploite en partenariat plusieurs entreprises internet de premier plan en Europe centrale et orientale, en Afrique, dans les Amériques et en Asie, dans des domaines tels que les petites annonces en ligne, les paiements et la fintech, la livraison de produits alimentaires, les voyages, l'éducation, la santé et les plateformes sociales et en ligne. Le groupe Naspers est inscrit en cotation primaire à la bourse de Johannesburg (NPN.SJ) et en cotation secondaire à la bourse A2X (NPN.AJ) en Afrique du Sud. Le groupe est également coté à l'ADR à la bourse de Londres (LSE: NPSN). Pour plus d'informations, visiter le site : https://www.Naspers.com/.

