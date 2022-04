Pré-dialogue de Doha : les propositions du gouvernement tchadien aux politico-militaires

Le pré-dialogue de Doha avec les politico-militaires se poursuit à Doha, au Qatar. Le gouvernement a transmis ses propositions en vue d'un accord de Doha pour la paix et la participation des groupes politico-militaires au dialogue national inclusif.



Le gouvernement s'engage à garantir aux politico-militaires l'exécution des lois d'amnistie, l'arrêt de toute opération de police ou militaire visant les positions des groupes signataires, y compris en dehors du territoire national, la restitution des biens et avoirs saisis ou confisqués par l'État et la libération des membres des groupes faits prisonniers.



Parmi les propositions du gouvernement figure également la prise de mesures visant à assurer la sécurité physiques des membres des groupes politico-militaires et de leurs biens à leur retour au Tchad, la création des conditions permettant aux délégués des groupes politico-militaires de participer au dialogue national, la reconnaissance à ceux qui le souhaitent du droit de se constituer en parti politique ou en organisation de la société civile ou encore la garantie de la liberté à ceux des groupes politico-militaires qui le souhaitent de se présenter à toutes les prochaines élections.



Le gouvernement souhaite la mise en route, sous l'égide de l'ONU, de l'UA et du Qatar, d'un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion.