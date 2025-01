Présidentielle 2025 en RCA : Les éleveurs et commerçants de bétail s'alignent derrière la candidature de Touadéra

Détails de la Manifestation



Les manifestants, comprenant éleveurs et commerçants de bétail, ont défilé avec des banderoles et des pancartes à l'effigie du président. Ils ont abouti au complexe sportif Barthelemy Boganda, où un mémorandum a été remis au Gouverneur de Bas-Oubangui, Éric Sorongopé Zoumandji, ainsi qu'à la coordination nationale des associations et des comités de soutien au président.Dans le mémorandum, les commerçants expriment leur approbation du discours-bilan sur l’état de la nation prononcé par le Chef de l’État le 28 décembre 2024. Ils reconnaissent les efforts déployés par Touadéra pour rétablir la paix et la tranquillité en Centrafrique.Les participants ont souligné que grâce à Touadéra, la sécurité, la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble sont revenus dans le pays. Ils affirment pouvoir désormais mener librement leurs activités économiques, obtenir des documents administratifs, scolariser leurs enfants et accéder aux soins médicaux.Le Gouverneur Éric Sorongopé Zoumandji a déclaré :Il a ajouté que Touadéra n'est pas un homme de clan et considère tous les Centrafricains comme ses propres enfants.Les éleveurs et commerçants de bétail ont conclu leur mémorandum en disant :Ils espèrent que d'autres Centrafricains partageront leur foi en un avenir radieux sous la présidence de Faustin Archange Touadéra. Cette mobilisation témoigne d’un soutien populaire significatif pour le président à l’approche des élections.