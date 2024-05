POLITIQUE

Présidentielle : Des anciens politico-militaires du Ouaddaï expriment leur soutien inébranlable à MIDI

Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 2 Mai 2024

Lors d'un meeting populaire animé dans l'après-midi du 30 avril au terrain du Lycée National Franco-Arabe, les anciens politico-militaires de la région du Ouaddaï ont exprimé leur soutien indéfectible au candidat de la Coalition pour un Tchad Uni. Ce rassemblement est l'initiative d'un bureau de soutien populaire composé de cinq mouvements ex-politico-militaires signataires de l'accord de Doha, à savoir le FPLT (Front Populaire pour les Libertés au Tchad), l'UFCD 1 et 2 (Union des Forces pour le Changement et la Démocratie), le RNDP (Rassemblement National Démocratie et Populaire) et le MNDRD (Mouvement National pour le Développement et la Réforme Démocratique). Chacun était représenté respectivement par leur président. Le Sultan du Dar Ouaddaï, Cherif Abdelhadi Mahadi, ainsi qu'une délégation des jeunes et des femmes étaient également présents.