Présidentielle au Tchad : le candidat Yacine Abdaramane Sakine présente son projet de société dans la province du Batha

Yacine Abdaramane Sakine s’engage à travailler pour améliorer les conditions de vie de la population tchadienne en mettant en place des mesures visant à augmenter les revenus des citoyens. Il est conscient que l’amélioration des revenus est essentielle pour assurer le bien-être et la prospérité des Tchadiens.



Son projet vise également à répondre aux besoins essentiels des Tchadiens en matière d’éducation, de santé et d’autres services sociaux. Yacine Abdaramane Sakine souhaite garantir l’accès à des services de qualité pour tous, quel que soit leur statut social ou leur origine.



La réforme des institutions est considérée par Yacine Abdaramane Sakine comme essentielle pour bâtir une véritable démocratie au Tchad. Il s’engage donc à instaurer des institutions républicaines, démocratiques, stables et justes afin d'assurer une gouvernance transparente et équitable.



Le candidat met également l’accent sur la fierté nationale et l’honneur du pays. Il aspire à restaurer la dignité du Tchad sur la scène internationale en renforçant ses relations diplomatiques avec les autres nations et en promouvant une image positive du pays.



Yacine Abdaramane Sakine souhaite créer une nation prospère en favorisant le développement économique, social et culturel du pays. Il reconnaît que seule une économie forte peut permettre aux citoyens tchadiens de prospérer, c'est pourquoi il mettra tout en œuvre pour encourager les investissements nationaux et étrangers.