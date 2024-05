Mansiri Lopsikreo, connu pour son efficacité et son pragmatisme, a su gagner la confiance non seulement des Tchadiens résidant sur le territoire national, mais également de ceux vivant à l'étranger. Sa vision politique et son engagement en faveur du développement du Tchad ont suscité un fort engouement parmi les membres de la diaspora tchadienne en Turquie.



Ces rencontres stratégiques rassemblent donc des individus partageant cette confiance dans les capacités du candidat Mansiri Lopsikreo à conduire le pays vers un avenir meilleur. Les participants discutent des moyens d'accroître la visibilité et le soutien à sa candidature auprès de leurs concitoyens basés au Tchad, mais également auprès d'autres communautés tchadiennes à travers le monde.



Il est important de souligner que ces efforts ne se limitent pas seulement aux frontières turques. Les Tchadiens expatriés en Turquie ont également l'intention de mobiliser la communauté internationale dans leur soutien à la candidature de Mansiri Lopsikreo. Ils croient fermement en ses capacités à garantir un avenir prospère pour le Tchad et espèrent que d'autres pays et organisations se rallieront à leur cause.



Cette mobilisation témoigne de l'importance accordée par les Tchadiens vivant en Turquie à l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Ils considèrent que le choix du bon candidat est crucial pour assurer un changement positif au Tchad, et ils sont prêts à mettre tous leurs efforts pour soutenir Mansiri Lopsikreo dans sa campagne.