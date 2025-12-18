Présidentielle en RCA : 13 tonnes de matériel électoral déployées vers l'arrière-pays

Le transport aérien, assuré par la MINUSCA, cible six localités essentielles pour le maillage du territoire : Batangafo, Bozoum, Bouar, Carnot, Mobaye et Ndélé. Cette étape est décisive pour assurer la tenue des élections groupées sur l'ensemble du territoire centrafricain d'ici le 21 décembre.







L'opération concerne des équipements critiques pour la crédibilité et la transparence du scrutin.







Le chargement comprend notamment :



Les bulletins de vote pour les élections groupées ;

L'encre indélébile ;

Les listes électorales définitives ;

Les guides pratiques destinés aux membres des bureaux de vote.

Selon Valentin Mbele, chargé des opérations logistiques à l'ANE, la stratégie repose sur un stockage intermédiaire sécurisé :



« Ces matériels seront stockés à la base de la MINUSCA, puis répartis dans les différents bureaux en collaboration avec les agents recrutés localement, qui font partie des démembrements de l'ANE. »









Ce dispositif de "gestion partagée" entre les forces internationales et les agents locaux garantit une protection optimale des plis jusqu'à l'ouverture des bureaux de vote.

