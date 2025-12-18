Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Présidentielle en RCA : 13 tonnes de matériel électoral déployées vers l'arrière-pays


Alwihda Info | Par - 18 Décembre 2025


Dans le cadre de l’appui multiforme de la Mission des Nations Unies (MINUSCA) à l’Autorité Nationale des Élections (ANE), une opération logistique majeure a permis ce jour le déploiement de 13 tonnes de matériel électoral.


Présidentielle en RCA : 13 tonnes de matériel électoral déployées vers l'arrière-pays


 

Le transport aérien, assuré par la MINUSCA, cible six localités essentielles pour le maillage du territoire : Batangafo, Bozoum, Bouar, Carnot, Mobaye et Ndélé. Cette étape est décisive pour assurer la tenue des élections groupées sur l'ensemble du territoire centrafricain d'ici le 21 décembre.

 

 

L'opération concerne des équipements critiques pour la crédibilité et la transparence du scrutin.

 

Le chargement comprend notamment :

  • Les bulletins de vote pour les élections groupées ;

  • L'encre indélébile ;

  • Les listes électorales définitives ;

  • Les guides pratiques destinés aux membres des bureaux de vote.

 

 

Selon Valentin Mbele, chargé des opérations logistiques à l'ANE, la stratégie repose sur un stockage intermédiaire sécurisé :

« Ces matériels seront stockés à la base de la MINUSCA, puis répartis dans les différents bureaux en collaboration avec les agents recrutés localement, qui font partie des démembrements de l'ANE. »




Ce dispositif de "gestion partagée" entre les forces internationales et les agents locaux garantit une protection optimale des plis jusqu'à l'ouverture des bureaux de vote.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/12/2025

Tchad : à Abéché, ouverture d’un atelier de formation sur la formulation des projets climatiques

Tchad : à Abéché, ouverture d’un atelier de formation sur la formulation des projets climatiques

Tchad : au Guéra, atelier de formation des enquêteurs et superviseurs sur l’application SIM2G Tchad : au Guéra, atelier de formation des enquêteurs et superviseurs sur l’application SIM2G 17/12/2025

Populaires

Tchad : les couches socioprofessionnelles du Moyen-Chari renforcent la lutte contre le ver de Guinée

17/12/2025

RD Congo : une riposte a vaincu le virus mpox à Mbandaka

17/12/2025

Tchad : le FONAP lance officiellement le programme de formation au profit de 1 000 jeunes

17/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 16/12/2025 - Mariam Marouf

المبالغة في احتفالات التخرج في تشاد… ظاهرة اجتماعية آخذة في الاتساع وتثير الجدل

المبالغة في احتفالات التخرج في تشاد… ظاهرة اجتماعية آخذة في الاتساع وتثير الجدل

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ? Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ? 12/12/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter