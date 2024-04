Présidentielle : le VIVA RNDP mobilise ses rangs pour la victoire de la coalition Tchad Uni

Madame Madjibaye Joel, présidente du comité d'organisation, a, dans son discours de bienvenue, souligné l'importance de cette cérémonie, particulièrement en cette période électorale. Elle a exprimé l'enthousiasme et l'impatience partagés par de nombreux participants à l'événement.



Au cours de la cérémonie, Madame Madjibaye a comparé les membres du parti à des guerriers se préparant au combat, avec une volonté ferme de remporter la victoire. Elle a invité les participants à se mobiliser et à s'organiser en vue des défis à venir. Elle a annoncé que les militants et militantes seraient officiellement investis dans leurs fonctions par la vice-présidente du parti, marquant ainsi le début d'une campagne visant à relever les défis électoraux imminents.