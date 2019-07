Quai d'Orsay – Point de presse de la porte-parole – Épidémie du virus Ebola – Nomination d'un envoyé spécial (16 juillet 2019)

L'épidémie de maladie à virus Ebola qui sévit actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) est la plus grave jamais enregistrée dans le monde, après celle de 2014 en Afrique de l'Ouest. En dépit des efforts des autorités congolaises et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la réponse à l'épidémie est aujourd'hui entravée par plusieurs facteurs dont la situation sécuritaire difficile.

Face à cette situation très préoccupante, la France est déterminée à apporter une contribution renforcée aux efforts internationaux. À l'occasion de sa visite en RDC le 20 mai dernier, M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères avait annoncé la relance d'un partenariat bilatéral de long terme, dans lequel le secteur de la santé, et notamment la lutte contre l'épidémie Ebola, serait une priorité. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a nommé le professeur Yves Lévy comme envoyé spécial, chargé d'orienter et de suivre la réponse française dans toutes ses dimensions, en particulier le renforcement de l'appui aux ONG déployées sur le terrain, les actions de développement et de soutien scientifique et de recherche, en liaison avec l'ensemble des ministères et organismes français concernés, ainsi que la poursuite de notre soutien au secteur de la santé en RDC.

Spécialiste reconnu en immunologie et ancien président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), le professeur Yves Lévy exercera cette mission à titre bénévole.