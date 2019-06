Quai d'Orsay – Point de presse de la porte-parole : Maroc

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, se rendra au Maroc du 7 au 10 juin prochains où il s'entretiendra avec son homologue marocain, M. Nasser Bourita. Les ministres évoqueront les questions bilatérales et régionales dans le cadre de la concertation de haut niveau que nous entretenons avec le Maroc, partenaire stratégique, notamment en Afrique.

Dans la perspective de la « rencontre de haut niveau franco-marocaine » prévue à l'automne 2019, cette visite permettra de faire le point sur les nombreux domaines du partenariat d'exception avec le Maroc afin de poursuivre le développement des échanges économiques, approfondir la coopération éducative et culturelle, renforcer la lutte contre le terrorisme et la gestion des flux migratoires.

A l'occasion de ce déplacement et dans le cadre de notre coopération exceptionnelle avec le Maroc dans le domaine de l'éducation, le ministre visitera à Fès le groupe scolaire Jean-de-La-Fontaine et l'école de l'organisation non gouvernementale Shems'y, soutenue par l'ambassade de France au Maroc.

Le ministre participera à une rencontre économique à l'université Euromed consacrée aux enjeux de la coopération technologique et recevra la communauté française. La France est le premier investisseur étranger au Maroc avec 900 filiales d'entreprises françaises au Maroc, son deuxième fournisseur (4,3 milliards d'euros d'exportations en 2016) et son deuxième client (4,2 milliards d'euros d'importations en 2016).